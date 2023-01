Ronaldo har landat i Saudiarabien - presenteras på tisdag

Cristiano Ronaldo är nu på plats i Saudiarabien för att slutföra de sista detaljerna inför flytten till Al-Nassr.

Det står sedan tidigare klart att han kommer att representera Al-Nassr framöver. Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2025.

Under måndagskvällen landade portugisen i Saudiarabien.

- Han tog med sig ett stort team av assistenter och till och med sitt eget säkerhetsföretag, sa en tjänsteman till nyhetsbyrån AFP.

Han förväntas presenteras inför klubbens supportrar under tisdagen i presentation som väntas äga rum på hemmaarenan, Mrsool Park Stadium, 17.00. Arenan har plats för 25.000.

