Backe om "Henkes" nya jobb: ”Kan vara en dörröppnare för svenska tränare”

Under fredagen blev det klart att den tidigare svenske storspelaren Henrik Larsson återvänder till Barcelona och i den spanska giganten blir han assisterande tränare till nye huvudtränaren Ronald Koeman. Experten Hasse Backe ser det som en stor sak att ”Henke” får förtroende i nederländarens stab.

- Det är en jättegrej för Henke Larsson - fantastiskt att ingå i Barças stab, en otrolig upplevelse och topperfarenhet, att vara i en sådan organisation. Att se hur en sådan organisation är uppbyggd, det han kan ta med sig efter den sejouren - absolut världsnivå, Europacupspel, toppliga, topptränare runt omkring sig, det får han med sig en enorm ryggsäck. Om det här rullar på bra för Barcelona kan det vara en liten öppning för svenska tränare att få en möjlighet att komma ut, har varit mer eller mindre obefintligt. Det kan vara en dörröppnare, även om han inte är huvudansvarig, säger Backe.

Att det blir Larsson som får förtroende i staben tror Backe kan ha att göra med att svensken känner Koeman.

- Bara att Koeman var med i gänget när de skulle köpa in sig i en engelsk klubb så känner väl de varandra och har säkert haft mycket kontakt genom åren. Då blir så, han litar på Henke och då anställer man de man kan lita på. Det är en grym möjlighet för ”Henke”. Omöjligt att tacka nej. Jag tror han behövde tio sekunder när Koeman ringde.

Backe tror också det är ett ganska bara läge för Larsson att komma in i Barcelona på nytt.

- Jag ska inte säga att det inte kan gå sämre, men de kommer in i ett läge och ska försöka vända till det bättre. Barcelona vann ingen titel i år, vilket är otroligt ovanligt för Barça. Men sedan får man se vad (Lionel) Messi gör också, men Barça går in i ett skede med ett liv utan Messi. Han börjar ju sjunga lite på sista versen, så det är ett jättebra läge att komma in i. Det kan bara bli bättre för Barça.

Larsson har tidigare varit tränare i bland annat Falkenberg och Helsingborgs IF.