Barcelona ställer in träningsmatch - efter magsjuka

Barcelona skulle natten till söndag, svensk tid ställas mot Juventus i en träningsmatch i Kalifornien.

Under lördagskvällen gav Barcelona beskedet att matchen inte kommer att spelas.

Anledningen?

Stora delar av Barcelonas trupp har drabbats av magsjuka.

Barcelona får därmed ladda om inför mötet med Arsenal som spelas den 27:e juli. Under försäsongen matchas Barça mot Real Madrid, Milan och Tottenham. Sedan väntar Getafe i La Liga-premiären den 13:e augusti.

Samtliga matcher från La Liga sänds på C More.

