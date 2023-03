Busquets historisk - flest El Clasico-matcher någonsin

Endast genom att sätta sin fot på Bernabeus gräs under kvällens cupmöte mellan Real Madrid och Barcelona blev Sergio Busquets historisk.

Spanjoren startade på Barcelonas mittfält och blev därmed den spelare som gjort flest antal framträdanden i mötet mellan Barcelona och Real Madrid. Inför matchen stod han på samma antal matcher som Sergio Ramos och Lionel Messi (45).

Den duon huserar nu mer i PSG och Sergio Busquets kunde därför kliva upp ensam i topp. Skulle spanjoren hålla sig skadefri kommande månaden är det med stor sannolikhet som han kommer att dryga ut rekordet eftersom det ska spelas, med kvällens match inräknad tre El Clasico inom loppet av drygt en månad.

Sergio Busquets har genom sin karriär vunnit 22 matcher mot Real Madrid och förlorat 16. Under torsdagen vann Barcelona med 1-0 på Santiago Bernabeu.

