Lista: Här är de bästa värvningarna i La Liga

La liga står inför dörren och precis som vanligt har lagen förstärkt sina trupper med förhoppning om att stå starkare än föregående säsong.

Den nya säsongen kan du som bekant se på C More – och vi bad C Mores kommentator Christopher Kviborg att ranka de bästa nyförvärven till de spanska klubbarna inför årets ligastart.

9. Alberto Moreno (Villarreal, från Liverpool - gratis)

Sevilla-födde Alberto Moreno är bara 27 år och kommer gratis från Liverpool där det blev 90 Premier League-matcher på fem säsonger. Har trots allt fyra A-landskamper för Spanien och var riktigt vass i Sevilla innan flytten till England. Välmeriterat nyförvärv för att vara gratis.

8. Alexander Isak (Real Sociedad, från Dortmund - 70 miljoner kronor)

Är det denna säsong Isak får sitt stora genombrott i Europa? Ja, många tror det åtminstone och känslan på förhand är att Isaks klubbval är helt rätt. Baskiska Real Sociedad har gjort flera intressanta nyförvärv och det osar av passningsskickliga spelare i detta lag som kan servera rätt bollar till Alexander Isak.

7. Portu (Real Sociedad, från Girona – 107 miljoner kronor)

Just en av de spelarna som blir lekkamrat med Isak är spanjoren Portu som handlats in från Girona. 27-årige Portu kommer från 20 gjorda ligamål för Girona senaste två säsongerna och var oerhört vass ifjol. En snabb spelare med näsa för mål, en perfekt värvning av Real Sociedad.

6. Maxi Gómez (Valencia från Celta – 155 miljoner kronor)

Kamperat med Iago Aspas i Celta de Vigo senaste två säsongerna och med 30 ligamål dessa två säsonger en redan nu notorisk målskytt. Får en bättre omgivning i Valencia och den givne ersättaren till Rodrigo Moreno som lär lämna inom kort.

5. Frenkie de Jong (FC Barcelona, från Ajax – 804 miljoner kronor)

Holländare och FC Barcelona brukar gå i vacker symbios. Inget undantag här utan Ajax succéman Frenkie de Jong kommer passa utmärkt in i Barcas spelsystem som en gång i tiden byggde på just Ajax dito. Klok mittfältare som kommer balansera upp mitten lysande.

4. Nabil Fekir (Real Betis, från Lyon – 212 miljoner kronor)

Säsongens stora fynd! Real Betis fick Lyon-stjärnan Fekir till vrakpris och det är ingen dålig statistik Fekir tar med sig från Frankrike. Blir den givne ersättaren till Lo Celso i ett Betis som alltid är offensivt balanserat.

3. Antoine Griezmann (FC Barcelona, från Atletico Madrid – 1,29 miljarder kronor)

Kan naturligtvis vara etta på listan men här är frågan om Barca verkligen behöver fransmannens tjänster med tanke på vilka offensiva förmågor som redan finns där? Ska dessutom Neymar in i detta bygge kan Valverde få lyxiga problem att hantera. Som vanligt finns också farhågan att Messi fortsatt är så pass dominant att Griezmann likt Coutinhos öde i Barca blir detsamma. Men bra tänkt på sikt då Messi och Suárez kanske inte har alltför många år kvar på den absoluta toppen.

2. Eden Hazard (Real Madrid, från Chelsea – 1,07 miljarder kronor)

Real Madrids stora prestigevärvning och Zidanes favorit. Blir det stora affischnamnet i Los Blancos detta år och måste få till en toppsäsong om Real Madrid ska kunna utmana Barcelona och Atleti om ligatiteln.

1. Joao Félix (Atlético de Madrid, från Benfica – 1,35 miljarder kronor)

Namnet på allas läppar just nu är det portugisiska underbarnet Joao Félix. Prislappen på drygt 125 miljoner Euro framstår just nu som rena rama rånet. Fantastisk försäsong och gjorde slarvsylta av Juventus på Friends. Félix kommer dominera världsfotbollen tillsammans med Mbappé kommande tio åren - det kan ni skriva upp redan nu!

Transfersummor från Transfermarkt, beräknat på en eurokurs på 10,72