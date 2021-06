Officiellt: Kosovare Asllani förlänger med Real Madrid

Kosovare Asllani ryktades nyligen vara nära att förlänga sitt kontrakt med Real Madrid - nu är förlängningen officiell, då den spanska huvudstadsklubben går ut på sitt twitterkonto med att kontraktet förlängs till 2022.

"Resan fortsätter. Madridistas, ni får mig att känna mig älskad", skriver Asllani på sitt eget twitterkonto.

Enligt spanska tidningen AS har Asllani gått med på att sänka sina lönekrav för att bli kvar i Real Madrid.

Under den gångna säsongen gjorde Asllani strax över 15 mål på nästan 30 matcher i ligan. Hon utsågs även till säsongens bästa spelare bland spelarna i Real Madrid.

Sedan tidigare står det klart att Asllanis svenska lagkamrat Sofia Jakobsson lämnar Real Madrid i sommar.

The journey continues. 📝 Madridistas, you make me feel loved. Historia que tú hiciste,

historia por hacer. 🤍 #HalaMadrid pic.twitter.com/Dz5f501BoK