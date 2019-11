TV: Bale byts in - möts av starka burop från Real-fansen

Se när Bale byts in i spelaren ovan.

Foto: SCANPIX/C More

Relationen mellan Gareth Bale och Real Madrids supportrar är minst sagt frostig. När walesaren byttes in mot Real Sociedad möttes han av kraftiga burop.

Trots att Gareth Bale varit i Real Madrid sedan 2013 och vunnit Champions League-titlar åt laget så har walesaren inte vunnit supportrarnas kärlek. Den senaste tiden har relationen också kantrat rejält. Detta efter att Bale skrattat åt och dansat med en flagga med texten "Wales, golf, Madrid. I den ordningen" efter att Wales blivit klart för EM 2020.

Bakgrunden är att Bale kritiserats för att ha fokus på annat håll än Real och själv varit öppen med att golf är hans första prioritet i livet.

- Det första han tänker på är Wales, sedan golf och sedan Real Madrid. Du vet aldrig när du kan räkna med honom, sade den tidigare montenegrinske storspelaren Predrag Mijatovic kritiskt till AS.

De walesiska fansen har också sjungit en ramsa om Bales prioriteringar.

- Den är väldigt rolig, var stjärnans bedömning.

När Bale under lördagskvällen byttes in i mötet med Real Sociedad på hemmaplan blev det tydligt att walesaren inte gjorts sig populär på Santiago Bernabeu. En stor del supportrar välkomnade Bale in på planen med kraftiga burop. Yttern buades sedan ut varje gång han rörde bollen.

En Real-supporter anspelade också på den uppmärksammade flaggan med att hålla upp en skylt med texten: "Rodrygo-Vini-Lucas-Bale. I den ordningen."

Raphael Varane fick efter matchen frågan vad han tyckte om publikens behandling av Bale.

- Jag tyckte det var bra att Bale var fokuserad på det han skulle göra ute på planen och inte bry sig så mycket om det som skedde på läktaren.