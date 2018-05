TV: Första förlusten för Barcelona - som "borde" förlorat tidigare

Barcelona har under den här säsongen gått som tåget i Spanien utan en enda förlust under hela säsongen i La Liga. Laget hade, inför kvällens möte med Levante, 29 segrar och nio kryss under säsongen och var på väg mot en hel säsong utan förlust. Då föll laget i dag mot Levante med 4-5 och sviten bröts med en omgång kvar av säsongen.

I Fotbollskanalens program Fotbollslabbet analyserade man nyligen Barcelonas rekordsvit och kom fram till att laget borde ha förlorat under säsongen. Kvällens förlust kom därmed möjligen lite mer väntat än oväntat sett över en hel säsong.

- De har spelat åtminstone fyra matcher där man "borde" ha förlorat sett till förväntade mål, säger Ola Lidmark Eriksson.

- Barcelona har gjort betydligt fler mål än vad som förväntas. Real har ju egentligen lika många (som föväntat). Tittar man istället hur många mål man har förväntats släppa in kontra hur många man faktiskt har släppt in så har man släppt in 19 mål men förväntats släppa in 30. Och sticker man ut så kontra genomsnittet både offfensivt och defensivt så blir man svårslaget, fortsätter han.

