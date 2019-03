TV: Guidetti matchhjälte för Alaves med sitt första mål för säsongen

John Guidetti har haft en tyngre säsong i årets La Liga och har haft svårt att få speltid i Alaves, som har gått bra i ligan och är med och slåss om Europaplatserna. Svensken har bara gjort fyra matcher från start i ligaspelet och har annars fått se sig i rollen som inhoppare.

Anfallaren svaga form resulterade även i att han blev petad från Sverige kommande EM-kval mot Norge och Rumänien, där istället Alexander Isak och Sebastian Andersson gick före Guidetti.

- Jag hälsade på John för några veckor sedan och pratade med honom. Han har en liten bökig säsong där nere. Jag bestämde mig inte förrän i morse och försökte få tag i honom men lyckades inte, men jag har pratat med Isaac och Marcus Rohdén (som inte blev uttagen) i dag, men jag har inte fått tag i John, men däremot skickat ett meddelande, sa Andersson till TV4.

Men i första matchen sedan petningen från landslaget svarade svensken med säsongens första mål. Ett långt inkast i den 80:e minuten skarvades vidare av Guillermo Maripan mot bortre ytan, där Guidetti dök upp och hårt stötte in 2-1 för Alaves. Målet var Guidettis första i klubblaget på närmre tio månader, då han senast gjorde mål mot Atheltic Bilbao i slutet av förra säsongen.

Målet blev också segermålet, även om Jonathan Calleri också satte 3-1 i slutet av matchen på en kontring för att punktera matchen helt. Både Alaves ledningsmål tidigt i matchen och Huescas kvittering kort därefter kom på straffsparkar.

Could we have a winner in Huesca? The Swede @superguidetti puts @Alaves ahead late on!🇸🇪



Watch the game live on Strive: https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #HuescaAlavés pic.twitter.com/JLIDmXo0nn