TV: Andersson petade Guidetti och Kiese Thelin: "Ingen större dramatik"

Sveriges förbundskapten Janne Andersson presenterade i dag sin landslagstrupp till de kommande EM-kvalmatcherna mot Rumänien och Norge i slutet av mars. Då fanns varken Isaac Kiese Thelin eller John Guidetti med i landslagstruppen efter knapp speltid i Bayer Leverkusen och Deportivo Alavés den här säsongen. I stället fick Alexander Isak, Marcus Berg, Robin Quaison, Sebastian Andersson och Viktor Claesson chansen som anfallare.

Andersson menar att det inte är någon "större dramatik" i att peta Guidetti och Kiese Thelin, då han den här gången vill titta närmare på andra anfallare.

- Kontinuitet står i ett motsatsförhållande till att man byter mycket. Jag har även ändrat tidigare också, men sedan har John och Isaac varit med mycket, men är inte med nu. Om vi tittar på forwardsbesättningen nu är Marcus Berg given såklart sedan tidigare och sedan har vi Viktor Claesson som kommer att användas som forward, kanske lite som yttermittfältare, men framför allt som forward den här samlingen. Han gjorde det väldigt bra mot Ryssland och Turkiet i höstas, säger Andersson till TV4.

- Sebastian Andersson har även varit med en samling och har även varit med tidigare under januariturnén. Robin Quaison var också med under hösten och sedan kommer då Alexander Isak till, så vi går på fem forwards med perspektivet att Viktor Claesson även kan vara yttermittfältare. Det är egentligen ingen större dramatik på det sättet för mig. Om jag ska ta in några nya och kunna titta på några nya och då var det så den här gången och sedan får vi se hur det är nästa gång, fortsätter han.

Andersson berättade under presskonferensen att han har besökt Guidetti i Spanien, men att han inte fick tag i anfallaren under morgonen för att meddela beskedet och i stället skickade ett meddelande till anfallaren. Däremot pratade han med Marcus Rohdén och Kiese Thelin, som båda var med under sista samlingen i höstas.

- Jag hälsade på John för några veckor sedan och pratade med honom. Han har en liten bökig säsong där nere. Jag bestämde mig inte förrän i morse och försökte få tag i honom men lyckades inte, men jag har pratat med Isaac och Marcus Rohdén (som inte blev uttagen) i dag, men jag har inte fått tag i John, men däremot skickat ett meddelande, säger Andersson.

- Jag pratar egentligen inte med alla spelare som inte blir uttagna, men jag pratar med spelare som blev uttagna under senaste samlingen, men inte sedan är med, så i det här fallet var det dessa tre spelarna. Jag räknar med att prata med John under eftermiddagen.

Andersson berättade även vidare om varför han tog beslutet så sent.

- Jag tar aldrig beslut förrän jag behöver göra det, däremot processar jag det i huvudet väldigt länge. Jag vill ha alla kort framme, något kan hända in i det sista. När jag har det tar jag det definitiva beslutet och då vill jag också meddela de spelare som varit med på senaste samlingen om de inte kommer med. Även John har jag meddelat, men tyvärr inte muntligen då men jag ska prata med honom i eftermiddag, säger han under presskonferensen.