TV: Messi fly förbannad på Ramos under El Clásico

Barcelona vann för andra gången på kort tid mötet med Real Madrid. Senaste mötet, i Copa del Reys semifinal, slutade med 3-0-seger för Barcelona – och även under lördagen nollades Real på sin egen hemmaplan.

Det var vid ett tillfälle rejält irriterat mellan två av lagens stora stjärnor, Leo Messi och Sergio Ramos. Det hela inleddes med att Ramos, av tv-bilderna att döma, satte in en armbåge mot Messi i en duell. Messi blev liggandes på marken och signalerade att armen tagit illa. Det följdes upp av att det blev rejält irriterat mellan Messi och Ramos, och flera lagkamrater till Messi skällde på domaren för att han inte delade ut något kort till Ramos. De båda stjärnspelarna ställde sig bland annat panna mot panna innan situationen lugnade ner sig.

Barcelona är nu hela tolv poäng före Real i ligaspelet.

Se incidenten nedan.

How do you get Lionel Messi to fume, here is a Sergio Ramos tutorial for you 👆



See the emotions, see the passion #LiveOnStrive pic.twitter.com/8QTZvGn3Jj