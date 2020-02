Uppgifter: Barça intresserat av Isak - vill inte göra om Haaland-miss

Sju mål i La Liga och sju mål i Copa del Rey den här säsongen har satt sina spår. Alexander Isaks namn är hett just nu. Real Sociedad-forwarden placeras i en rad olika klubbar runt om i Europa.

Senaste storklubben som uppges vara intresserad av Isak? Barcelona.

Under våren i fjol skrev Mundo Deportivo att Barça hade svensken på sin radar när han öste in mål för Willem II i Eredvisie (på lån från Dortmund), och att man följde forwarden även under hans tid i AIK. Nu kommer tidningens reporter Francesc Aguilar med nya uppgifter om La Liga-jättens påstådda intresse för 20-åringen.

På Twitter skriver Aguilar att håller koll på Isak i Real Sociedad och att man gör det eftersom man inte vill göra samma misstag som med norrmannen Erling Braut Haaland, som Barça gick miste om i vinter. Den unge forwarden skrev på för Dortmund, där han gjort stor succé.

I dagarna avslöjades det att Manchester United scoutade Isak mot Valencia i helgen. Dessutom har svensken kopplats ihop med sin tidigare klubb Dortmund, eftersom de sägs ha en återköpsklausul på 30 miljoner euro inskriven i avtalet med Real Sociedad som aktiveras sommaren 2021. Men forwarden själv har tydliggjort att han inte tänker återvända till Bundesliga-klubben. Italiensk media placerar också Isak i Milan.

Tidigare har Mundo Deportivo rapporterat att Isaks utköpsklausul ligger på 70 miljoner euro, omkring 750 miljoner kronor.