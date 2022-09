Xavi öser beröm över Pedri: "En av de bästa som kommit fram här"

Barcelona studsade tillbaka efter förlusten i veckan mot Bayern München med en 3-0-seger mot Elche.

Robert Lewandowski gjorde sin vana trogen, mål igen men det var inte polacken som fick motta huvudtränare, Xavis stora lovord efter matchen.

Pedri, 19, är redan nu uppe i 82 framträdanden för Barcelonas A-lag.

Mittfältaren värvades från Las Palmas till Barcelona under sommaren 2019 men anslöt till Barcelona under sommaren 2020 efter att han lånats tillbaka till Las Palmas under en säsong.

Xavi hävdar nu att Pedri är en av de bästa spelare som någonsin representerat klubben.

- Han förstår spelet, han gör skillnad med passningar, han tappar inte bollen. Han är avgörande. Han är en av de bästa som har kommit fram här. Han är en garanti, säger huvudtränaren.

Xavi sätter därmed supertalangen i ett väldigt gott sällskap.