AIK-spelarens låneavtal med Degerfors löper ut: "Känner mig redo för allsvenskan"

Christos Gravius har under de tre senaste säsongerna varit utlånad från AIK. Under 2017 spelade han i Jönköpings Södra, men sedan blev det Degerfors för mittfältaren. Under sin tid i Värmlandsklubben har varit gjuten i elvan. Gravius upplever sin tid där som lyckosam och att utlåningen tjänat sitt syfte.

- Jag har fått mycket förtroende och fått spela väldigt mycket. Det är exakt vad utlåningen har gått ut på - att jag ska få spela så mycket som möjligt och utvecklas. Det tycker jag att jag fått göra, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag tycker jag utvecklats mycket i mitt spel och tagit för mig mer ute på planen. Man blir bättre av att spela matcher.

Snart löper låneavtalet mellan AIK och Degerfors ut, det återstår bara ett par omgångar innan superettan och allsvenskan är färdigspelad. Gravius och Solnaklubben har ännu inte haft någon kontakt.

- Nej, ingenting. Jag fokuserar på mitt och AIK fokuserar på sitt. Det har inte varit någon diskussion eller så, utan vi får se vad som händer efter säsongen.

Han fortsätter:

- Jag vill väl inte tänka så mycket på vad som händer efter säsongen, utan jag vill fokusera på de matcherna som är kvar och sedan får vi ta det därifrån. Jag vill tänka på nuet och det jag kan påverka just nu.

Känner du dig redo för att platsa i allsvenskan eller AIK?

- Jag har ju spelat två år i superettan, fått mycket speltid och utvecklats mycket, så jag känner mig redo. Sedan får vi se vad AIK säger, men jag känner mig absolut redo.