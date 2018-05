Avslöjar: SvFF utreder misstänkt superettan-match - polisanmälan om hot upprättad

Matchfixning inom svensk fotboll är ett ämne som fått allt mer ljus riktat mot sig de senaste åren. Förra året sköts stormötet mellan IFK Göteborg och AIK upp på grund av ett matchfixningsförsök och i det ärendet väntas besked om ett eventuellt åtal till sommaren.

Nu kan Fotbollskanalen avslöja att en match i superettan misstänks ha riggats på ett eller annat sätt. Den 22 april spelade Falkenbergs FF hemma mot IK Frej och vann med 3-1, och den drabbningen utreds nu av Svenska Fotbollförbundet.

- Vi har genom de monitoreringsföretag som vi har samarbete med fått in rapporter om kraftiga avvikelser på spelmarknaden kopplade till den matchen. Det har vi fått från två olika bolag som tillhandahåller oss den tjänsten. Vi har ju så klart uppmärksammat det här och vi tar det på största allvar när vi får in den här typen av rapporter. Vi vidtar en rad åtgärder till följd av det. Vi har en nära dialog med båda föreningarna. Sen har vi vidtagit ett antal utredningsåtgärder för att försöka reda ut vad det är som kan ha skett. Exakt vad det är för åtgärder mer än att vi har en nära dialog med båda föreningarna går vi inte in på i det här läget, säger förbundsjuristen Tobias Tibell.

SvFF har också kopplat in polisen och deras aktionsgrupp mot kriminella inom idrottsmiljön, som leds av kriminalkommissarie Fredrik Gårdare, kring utredningen.

- Vi har alltid en nära dialog med polisen i de här ärendena. Men det finns ingen formell polisanmälan inlämnad. Men vi håller polisen underrättad om vad vi har för information.

- Vi har en väldigt god uppfattning om på vilket sätt spelmarknaden avvek och vilka olika resultat som det satsades pengar på i den utsträckningen att det ledde fram till de här kraftiga avvikelserna. Men detaljer om det ligger också inom ramen för vår utredning, så jag kan bara säga att vi har en jättegod bild av precis hur avvikelserna såg ut, förklarar Tobias Tibell.

Tibell är tydlig med att poängtera att det i nuläget bara rör sig om en misstanke.

- De avvikelserapporterna föranleder från vårt håll en misstanke om att matchen kan ha varit manipulerad på något sätt, men det går inte att utifrån en sådan här rapport att fastslå att det faktiskt varit på det sättet. Det är det som den här utredningen förhoppningsvis ska kunna svara på. Men just nu är det en misstanke, inget annat, säger Tibell.

Är misstanken riktad mot någon eller några spelare i Frej, eller rör det Falkenberg? Hur ser misstanken ut?

- Vi har en avvikelse på spelmarknaden kopplad till matchen. Det är ju det som analysföretagen tittar på, och så som resultatet föll i matchen i kombination med hur avvikelserna såg ut så är våra utredningsåtgärder inriktade på Frej.

Hur ser er kontakt med Frej ut?

- Vi har en nära och bra dialog med Frej, ett gott samarbete. Vi försöker tillsammans reda ut vad som kan ha hänt, säger Tibell.

Men det är inte bara själva matchen som utreds. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har det framförts hot mot Frej kopplat till matchen mot Falkenberg. Det har lett fram till ett formellt polisärende.

- Det jag kan säga är att det finns en polisanmälan upprättad rörande den hotelse som du nämner. Vilka utredningsåtgärder som polisen vidtagit inom ramen för den förundersökningen har inte jag någon detaljkoll på, säger Tibell.

- Den polisanmälan rör det hot som har framställts i anslutning till den här matchen.

Om SvFF ser en koppling mellan avvikelserna på spelmarknaden och hotet säger Tibell:

- Jag kan inte säga mer än att när vi initierar en sådan här utredning så tittar vi på allt som hänt runt den matchen, både på och utanför spelplanen och om det förekommit onormala händelser eller andra avvikelser. Vi tittar på alla omständigheter.

Polisens Fredrik Gårdare är i nuläget fåordig om situationen, men bekräftar att man inlett en förundersökning.

- Ja, vi har information från Svenska Fotbollförbundet och håller precis just nu på att titta närmare på den och göra en bedömning av läget, säger Gårdare.

Någon exakt brottsrubricering är inte satt just nu och polisen vill inte kommentera om det finns någon misstänkt/några misstänkta personer i ärendet, eller hur misstanken ser ut.

- Det är med hänsyn till de drabbade och utsatta, och möjligtvis även anhöriga som uppfattar det här som väldigt obehagligt, som jag inte vill kommentera det. Sen vill jag heller inte av utredningstaktiska skäl lämna information om vad vi vet och vad vi har gjort.

Själva matchen utreds just nu bara av Svenska Fotbollförbundet, och inte av polisen. Det polisen ser över är det hot som framförts. Enligt Frejs ordförande Märta Rydbeck inkom hotet vid matchens slut.

- Det var ett skriftligt hot. Det är också därför vi kunde polisanmäla, säger Rydbeck.

