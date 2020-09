Degerfors nära allsvenskan - förre Blåvitt-löftet: "Kommer inte igenom Ica innan man stannat tio gånger"

Degerfors har i år gått som tåget i superettan och är nu nära uppflyttning till allsvenskan. Senast Värmlandslaget spelade i allsvenskan var 1997 och nästa år kan det möjligen vara dags igen. Under lördagen vann Degerfors med 2-0 mot Norrby på bortaplan och har därmed nu fortsatt fem poäng ner till tvåan Halmstads BK, men också tio poäng ner till trean Jönköpings Södra i superettan. Endast tio omgångar återstår av säsongen.

Förre IFK Göteborg-talangen Victor Edvardsen, som inför årets säsong anslöt från Karlstad BK, är förstås nöjd med segern mot Norrby i Borås.

- Jag tycker att vi gjorde det stabilt, samtidigt som vi vann med 2-0, vilket var bra, säger Edvardsen till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Vi följer vår matchplan och jobbar för varandra. Då blir man också svårstoppade.

Edvardsen menar dock att det ännu inte börjat pratas särskilt mycket om allsvensk uppflyttning i laget.

- Man kanske gör det lite internt, men samtidigt är det tio omgångar kvar och mycket kvar att spela om. Vi måste vinna varje match och sedan blir det bra om vi vinner varje match.

Trodde du på detta inför säsongen?

- Ja, men annars hade jag nog aldrig gått hit. Vi fick in bra spelare med Bertilsson (Johan) och Sebastian Ohlsson, som stannade, samtidigt som Villiam Dahlström kom in från division 2. Jag hade inte så bra koll på honom, men han har öst in mål innan också. Sedan tränade vi även på bra under försäsongen. Jag tycker att vi har gjort det bra, men vi ska inte vara nöjda förrän vi lyckas med vårt mål.

Är det svårt att hålla fötterna på jorden?

- Nej, det skulle jag inte säga. Man måste ändå vara professionell, även om man snackar om det och skojar om det. Vi ska spela fotboll i 90 minuter och träna varje dag, så det är inte bara att gå ut och ställa ut skorna för att vinna. Vi måste jobba stenhårt för att ta tre poäng. Så är det.

Hur har supportrarna reagerat på er framgång?

- Det kommer folk till träningarna och om man går på Ica kommer du inte igenom affären förrän du stannat tio gånger. Det är bara kul och de uppskattar när man står och snackar och sådär. Det är bra att man kan ge tillbaka också.

Då blir det långa Ica-besök?

- Ja, men det blir ju så, framför allt eftersom att de inte kan komma och kolla. Vi får ge tillbaka och vinna och förhoppningsvis kan vi få fira efter säsongen.

Enda orosmolnet i staden är dock möjligen klubbens ekonomi. Värmlands Folkblad rapporterade i mitten av september att klubben gick in till den här säsongen med en halv miljon kronor i eget kapital, pengar som nu är på väg att ta slut.

- Som det ser ut nu har vi råd med en dryg månad till, sa klubbchefen Suzanne Hellström till tidningen då.

Edvardsen har dock inte särskilt bra koll på det och håller i stället främst fokus på att bidra till att Degerfors säkrar allsvensk uppflyttning på planen.

- Det är de som sitter på kontoret som får lösa det. Vi spelar bara fotboll, och det får du i sådana fall ta med dem. Vi styr alla frågor dit och får bara hänvisa dit. Vi har fått sådana frågor innan, och har blivit tillsagda att hänvisa till dem, säger han.

Edvardsen, som gör sin första säsong i superettan sedan 2015, är även själv nöjd med sin säsong så här långt, då han är noterad för tio mål på 19 matcher. Anfallaren är fostrad i IFK Göteborg, men lämnade föreningen i unga år och har sedan tillhört Utsiktens BK, på lån från Blåvitt, norska laget Elverum, Stenungsunds IF, IK Oddevold och Karlstad BK.

- Jag tycker att jag har kommit upp i en väldigt bra nivå med hjälp av laget. Solberg (Tobias, tränare), Holmberg (Andreas, tränare) och Werner (Patrik, sportchef) hjälper mig också varje dag med saker och ting och jag är väldigt tacksam över att ha kommit till Degerfors. Jag tycker om att spela här, samtidigt som de tror mycket på mig. Då kan jag också lägga fokus på rätt grejer.

Edvardsen menar att han behövt ta en lite annorlunda väg tillbaka till elitfotbollen.

- Jag har fått ta en lite längre väg. När jag flyttade hem från Norge valde jag att gå ner ett hack och spela på lite lägre nivå. Sedan kom jag till Karlstad BK, där jag fick samma förtroende som här. Då valde jag att stanna där i två år för att få erfarenhet, utvecklas och spela matcher. Sedan trodde jag kanske inte på förhand att jag skulle ha 19 av 20 starter nu, då jag även har varit avstängd. Men jag orkar och är så jälva tacksam över att ha fått det här förtroendet. Då måste man också ge tillbaka.

Edvardsen kan därmed, efter flera år på lite lägre nivå, få göra sin första säsong i allsvenskan nästa år.

- Jag är riktigt taggad. Man förstår nog egentligen inte hur stort det är, bara det läget vi är i och för hela Degerfors med småbyarna runt omkring. Det är häftigt, samtidigt som det också är tio matcher kvar. Vi måste nästan vinna varje match, men jag tror att det kommer att gå bra.

Är det något som inte talar för att Degerfors spelar i allsvenskan 2021?

- Nej, jag vet inte. De andra lagen ska ju vara bättre än oss i sådana fall. Då ska de vinna för att de springer mer och det ska inte hända. Vi har varit dåliga i vissa matcher, men vi är farliga och det vet lagen om. Om de ger oss för mycket yta, så blir det som för Umeå. Då har de sex mål i baken, säger Edvardsen.

Han fortsätter:

- Men vi är inte nöjda förrän vi uppnått vårt mål, så det är bara att fortsätta att köra. Det är hårt jobb nu, det är bara att fortsätta.

Degerfors har totalt gjort 29 säsonger i allsvenskan och är placerat på 16:e-plats i allsvenskans maratontabell. Värmlandslaget har dock aldrig vunnit allsvenskan, men vann däremot svenska cupen 1993.