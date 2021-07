Djurgårdsförsvararen tillbaka - då tog Vasalund viktiga poäng

Vasalund, med inlånade Djurgårdsförsvararen Isak Hien från start, ställdes mot AFC Eskilstuna på fredagskvällen. Och det började bra för gästande AFC som tog ledningen redan efter sju minuter genom Alexander Ahl Holmström. Dock kunde Vasalund replikera knappa halvtimmen in i matchen när Charbel Georges höll sig framme.



I andra åkte AFC på en tung smäll. Mittfältaren Ismet Lushaku fick syna det röda, vilket var början på tappet för AFC. I den 55:e minuten tryckte Elias Durmaz in 2-1 och under matchens sista tio minuter gjorde Mai Traore och Nikola Vasic såväl 3-1 som 4-1. AFC-yttern York Rafael tröstmålade för gästerna i den 95:e minuten, till ingen större nytta. Matchen slutade 4-2, vilket innebär att Vasalund lämnar nedflyttningsplatserna och går upp som ett av två lag på negativ kvalplats.

