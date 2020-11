Fem mål och nio assist i år - nu förlänger HBK med anfallaren: "En ära att få spela här"

I januari förra året lämnade Sadat Karim Landskrona BoIS för Halmstads BK. Den 29-årige anfallaren har varit en bidragande faktor till att HBK den här säsongen nu är nära att säkra allsvenskt avancemang med tre omgångar kvar att spela.

Nu meddelar HBK att Karim har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över ytterligare två år.

- Jag är väldigt glad att få fortsätta här och det är den största klubben jag har spelat för i Sverige. Jag trivs väldigt bra och det är en ära att få spela för Halmstads Bollklubb, säger anfallaren i en kommentar på klubbens hemsida.

- Det var tufft för mig i början av säsongen då laget presterade bra och hade dessutom två bra forwards som var duktiga. Jag bestämde mig för att vara tålmodig och vänta på min chans, så jag jobbade hårt på träningen och försökte hjälpa laget på den vägen, det viktigaste är att laget vinner matcher. Sen gällde det att hela tiden vara beredd när chansen skulle dyka upp och det gjorde den,

Sadat Karim har på 25 matcher i superettan den här säsongen noterats för fem mål och nio assist.

- Vi är mycket glada att vi har knutit till oss Sadat i ytterligare två säsonger. Han har haft en fin utveckling, inte minst under 2020 där han jobbat på målmedvetet på träning och fått betalt för det under hösten, där han har visat vilken fantastisk duktig forward han är. Han är en lagspelare som jobbar stenhårt för laget och bidrar med massa den vägen och sen en spelare som gör assist och mål. Han har varit en stor tillgång för oss under hösten, så vi ser fram emot fortsättningen, säger HBK:s manager Magnus Haglund.