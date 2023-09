FEM SPANINGAR: “En slutminutsseger som kan vända HIF:s säsong”

HIF utnyttjade inte spelövertaget Hemmalaget förde matchbilden i ödesmatchen på Olympia. Helsingborg var aggressivare än AFC och vann det mesta i duellspelet mot ett passivt bortalag som var svagt med bollen. HIF utnyttjade dock inte detta spelövertag till mål under första halvlek, till stor del på grund av egna tekniska fel. Misstagen var många från båda lagen och stundtals var spelkvalitén provocerande låg innan halvtid.

Potentiellt säsongsvändande HIF-seger Det svaga hemmalaget Helsingborg bjöd Olympia-publiken på ett sällsynt euforirus. Vikten av trepoängaren kunde vägas i slutsignalvrålets kombination av glädje och lättnad, för nu är HIF uppe på kvalplats och två poäng före nästjumbon Örgryte IS, som spelar senare denna omgång. Jobbet är långt ifrån gjort i bottenstriden, men sättet som de malde ner Eskilstuna visar att det inte saknas karaktär i laget. Vill det sig väl för HIF kan detta bli en säsongsvändande seger.

Rognes återkomst oerhört viktig

HIF-spelarna Pavle Vagic, Lucas Lima och Cole Alexander lämnade alla återbud på grund av skador, och under matchen fick Rasmus Jönsson och Dennis Olsson smällar och tvingades utgå. Mer positivt för Helsingborgs del är lagkaptenen Thomas Rognes återkomst till laget, efter mer än en månad vid sidlinjen. Mittbacksveteranen hoppade inte in i dag, men bara det faktum att norrmannen är tillbaka skänker laget en trygghet. Om Rogne håller sig skadefri har HIF ett fundament att lita på under säsongsupplösningen.