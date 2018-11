Förvirringen kring AFC:s stjärnmålvakt inför kvalet: "Mitt kontrakt är avslutat"

AFC Eskilstuna kvalar nästa vecka för att ta steget upp till allsvenskan 2019. Klubben ställs mot Brommapojkarna över två möten med start på torsdag.

En del i AFC:s lyckade säsong är en minst sagt solid defensiv. Laget har bara släppt in 16 mål på 30 matcher, vilket är överlägset bäst i serien. Längst bak har den välmeriterade italienske målvakten Gianluca Curci varit given mellan stolparna – och en nyckelspelare i klubbens jakt på att åter ta sig tillbaka till den högsta serien.

På en intervjuförfrågan från TV4-Sporten låter dock Curci under tisdagskvällen meddela att det inte blir någon fortsättning i klubben.

”I will not in Eskilstuna. My contract is finished…”, skriver målvakten i ett sms. Curci har inte gått att nå för ytterligare frågor under onsdagen.

Sportchefen och vd:n i AFC, Azad Budak, säger sig vara ovetande om beskedet från Curci.

”Han sitter på ett kontrakt med AFC i två år till”, skriver han till Fotbollskanalen i ett sms.

Hur ser du på att Gianluca skriver att kontraktet är avslutat i så fall?

”Han sitter på ett kontrakt och jag kan inte svara för något annat då jag inte hört något om det du påstår”.

Inte heller tränaren Nemanja Miljanovic har fått något besked om att hans förstemålvakts kontrakt avslutats.

- Det kom som en liten överraskning för mig, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag har inte fått höra någonting, det är från dig jag hör det nu.

Den 33-årige målvakten Gianluca Curci kom till AFC Eskilstuna i januari i år och skrev då ett treårskontrakt. Curci har ett förflutet i klubbar som Roma, Bologna, Sampdoria och Mainz.

Det första mötet mellan AFC Eskilstuna och Brommapojkarna visas på C More Fotboll och på TV12 med avspark 19.00 på torsdag.