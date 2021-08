Gais bekräftar: Värvar försvarare från konkurrent

Trots sina blott 22 år har Östers försvarare Filip Örnblom gjort 70 superettan-matcher. Nu står det klart att han lämnar Småland för spel i Gais.

- Det känns jättebra att vara på plats och jag ser fram emot att få komma igång med killarna i laget. Vi är lediga i morgon men på fredag gör jag första träningen och sedan är det bara att köra på, säger han till klubbens hemsida.

Gais sportchef Nicklas Karlström om värvningen som gjort 18 ungdomslandskamper för Sverige.

- Vår utgångspunkt under sommarfönstret har varit att i första hand hitta spelare som också kan vara med oss framöver. Filip är en utvecklingsbar spelare som vi har jobbat för att knyta till oss sedan flera veckor och det känns riktigt bra att vi är i mål. Han är bolltrygg och har fin speluppfattning vilket gör att kommer att passa bra in i hur vi spelar. Dessutom får vi in en kille som kommer att bidra till laget med fysik, attityd och ledaregenskaper.

Noterbart är att mittbacken gjorde hela sju mål förra säsongen. Dock menar han själv att det skulle varit åtta.

- Det var faktiskt åtta mål men ett mål tilldelades James Keene för domarna såg inte att bollen redan varit inne. Men oavsett det så är det mycket på hörnor och inläggsfrisparkar men förra året var det också två straffar. I år har jag gjort ett mål på straff.