Gais besked: Ansöker om korttidspermittering av spelare och personal: "Ekonomiska läget är allvarligt"

Det nya coronavirusets framfart i Sverige har gjort att superettans start har lagts på is. En av klubbarna som drabbas av situationen är Gais, som nu meddelar att man ansöker om korttidspermittering av personal, vilket innefattar tjänstemän, tränare och spelare.

- Vi tvingas dessvärre att följa i flera andra klubbars spår och ansöka om korttidsarbete. Det ekonomiska läget är allvarligt och detta är en åtgärd för att lindra effekterna av att en avsevärd del av våra intäkter skjuts på framtiden. Det är tråkiga besked till vår personal men så här långt har våra diskussioner avlöpt på ett bra sätt. Klubben kommer under april och maj att försöka kompensera för de uppskjutna matcherna via till exempel via förköpsbiljetter, årskort och andra kampanjer, men det är tydligt att det är tuffa tider som väntar, säger Gais ordförande Jonas Andersson i en kommentar på klubbens hemsida.

I onsdags kom beskedet att Unionen och Spelarföreningen var överens om ett centralt kollektivavtal som möjliggjorde korttidspermittering för de svenska elitklubbarna. Sedan tidigare har bland annat AIK, Örebro och Östersund valt att göra liknande åtgärder.