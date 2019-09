Gais löser tränarfrågan – gammal spelare blir tränare tillsammans med Ingelsten

Gais har gjort klart med en ny tränare. Det är Tomas Erixon som kommer in i staben och kommer komplettera nuvarande tränaren Patrik Ingelsten. - För min del råder det ingen tvekan om annat än att vi har spelarmaterial för att spela vidare på elitnivå, säger Erixon till klubbens hemsida.

När Gais valde att sparka Bosko Orovic tog klubben istället in Patrik Ingelsten som huvudtränare. Problemet var att Ingelsten inte har den utbildning, Pro License, som krävs för att få träna en klubb i superettan.

När SVFF valde att bara ge klubben dispens i 60 dagar stod det klart att de var tvungna att anställa en tränare med Pro License innan den 13 september. På fredagen meddelade Gais att det blir Tomas Erixon.

- I Tomas får vi in en kunnig person som kommer att fungera väl ihop med övriga ledare och som vi vet är duktig på att få spelare och lag att utvecklas. Patrik och Tomas kommer att ha ett delat ansvar för A-laget och under de kommande dagarna ska vi prata mer om hur uppgifterna ska fördelas under träningar och matcher. Nu känns det bra att vi har en bra och komplett ledarstab på plats och kan rikta hela vårt fokus på den uppgift som ligger framför oss, säger Jonas Östergaard, fotbollsansvarig i styrelsen, till klubbens hemsida.

Den numera 63-årige före detta spelaren i klubben har tidigare tränat bland annat Enköping, Husqvarna FF och IK Tord. Han har även varit spelare i Gais, då mellan 1982 och 1983.

- För min del råder det ingen tvekan om annat än att vi har spelarmaterial för att spela vidare på elitnivå. Kan vi få spelarna att känna samma sak så kommer det att hjälpa oss under hösten. Ledarstaben som redan finns på plats har koll på läget och det kunnande som krävs. Jag tror fullt ut att vi kommer att lösa uppgiften, säger Erixon.

Gais ligger just nu tolva i superettan, en plats ovanför kvalplatsen, med en poäng ner till kval och sex poäng ner till Öster på nedflyttningsplats.