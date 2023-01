Gefle med Swish-kampanj - vill köpa loss Yakoub: "Ömsesidig kärlek"

Gefle IF lånade i fjol forwarden Antonio Yakoub, 20, från IK Sirius genom ett "fotbollsutvecklande föreningssamarbete" och fick utdelning, då forwarden stod för sex mål på 14 matcher i ettan när klubben gick upp till superettan.

Yakoub var samtidigt inlånad till Sirius från Assyriska FF, där Uppsala-klubben hade en köpoption, som föreningen inte valde att utnyttja efter den gångna säsongen, och därmed är 20-åringen just nu en Assyriska-spelare igen.

Nu går Gefle ut med en Swish-kampanj, på sin hemsida, för att få in pengar till att köpa loss Yakoub från Assyriska. Superettan-nykomlingen hoppas på att få in bidrag från supportrar, då klubben har "arbetat fram en möjlighet" att ta in spelaren.

- Antonio gjorde ett stort avtryck hos oss 2022, och hjälpte oss hela vägen upp till superettan. Han var en starkt bidragande orsak och var med och fixade avancemanget. Vi har hela tiden haft en ambition om att lösa Yakoub, men vi har en begränsad ekonomi i Gefle IF, som håller oss tillbaka, säger klubbchefen Daniel Kraft till Fotbollskanalen.

- Vi måste ta kloka och förnuftiga beslut ekonomiskt och vi har inte resurser att köpa loss spelare, då det går utanför vår budgetram, men han har gjort stort avtryck och fansen gillar honom, precis som alla i klubben. Han har en ljus framtid och kan göra skillnad, så vi kände att vi måste försöka provtrycka marknaden och se vilken stöttning vi kan få i den här värvningen, fortsätter han.

Är det ett specifikt belopp ni måste få in?

- Jag vill inte begränsa det till det, men vi har ett önskemål och en målsiffra. Vi får göra en bedömning om det går eller inte, men det finns ingen slutsiffra.

Gefles tidsram för insamlingen är över fredag i nästa vecka, den 20 januari, och alla bidrag från supportrar återbetalas - om det inte blir en affär.

Kraft har goda förhoppningar om att klubben kan ro en värvning i hamn.

- Jag tror möjligheterna är jättegoda. När vi lägger örat mot marken och provtrycker våra fans, så är alla positiva och vill detta. Om vi kan kraftsamla och ta tag i alla himmelsblå där ute ska det här gå vägen. Det är jag helt övertygad om.

Samtidigt hoppas även Yakoub på att det blir en övergång.

- Det är i Gefle jag vill spela, jag tror inte det är nån hemlighet att jag trivdes så bra som jag gjorde förra säsongen. Jag hoppas så många som möjligt kan vara med och göra det möjligt, säger Yakoub på Gefles hemsida.

Klubbchef Daniel Kraft igen:

- Det är en ömsesidig kärlek, höll jag på att säga, som vi skapade förra hösten. Det känns extra fint då. Om det hade varit en spelare i mängden hade vi inte gått lika hårt.

Är Assyriska med på tåget med Swish-kampanjen också?

- Ja, absolut. De är med på banan, vi har första tjing på honom.

Sportchefen Andreas Dahlén:

- Antonio är en spelare med enorm potential och har en målfarlighet som alla klubbar behöver. Vi avser att signa honom på ett flerårskontrakt. Det här är en unik chans vi inte vill gå miste om, säger han på klubbens hemsida.