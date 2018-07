Granqvist om sportchefsrollen, första HIF-träningen, och transferrykten: ”Ska väldigt mycket till för att jag ska flytta”

En stor gran har placerats utanför Olympia, och nu har de också en på planen. Andreas Granqvist gjorde i dag sin första träning med Helsingborgs IF, vilket följs upp av ledigt i helgen, och några träningar och potentiellt spel mot Fremad Amager nästa vecka. Kroppen ska hålla för en så kort period av återstart.

- Man är ganska trött och sliten. Det var ett långt mästerskap, tuffa matcher. Kroppen har känts bättre, men när man väl kommer igång igen och tränar kommer det att släppa. Det ska inte vara någon fara.

Hemmadebuten i tävlingssammanhang blir Norrby i början på augusti, en match där det lär vara slutsålt på läktaren. Han kommer också tillbaka till en förening som konstant stryker under sin målsättning: de ska spela i allsvenskan 2019.

- Absolut. Det har vi varit ganska tydliga med från styrelse, ledare, spelare. Det är det enda som gäller.

Samtidigt kommer Granqvist från ett starkt VM, och det har diskuterats om han verkligen ska spela i superettan 2018 om det kommer stora klubbar som är intresserade av att köpa loss honom. Han själv slår bort det mesta där.

- Jag kommer att spela i HIF.

- Det är bara spekulationer. Jag har flyttat hem till HIF för att spela här. Skulle det komma något så får man ta det, men i dagsläget är det hundra procent HIF. Det ska väldigt mycket till för att jag ska flytta, och jag tror inte det kommer hända.

Samtidigt som han ska vara mittback så ska han också dubblera med att inleda sitt jobb som sportchef. Han ska inte ta den rollen fullt ut från början, men han var bland annat med i diskussionerna när Rasmus Jönsson värvades.

- Det är jättebra. Vi har sökt en offensiv pjäs, och Rasmus känner till klubben väl, det var ett bra namn att få in. Att ha honom här de femton matcherna för att få upp oss i allsvenskan.

- Jag har varit delaktig, inte bara med Rasmus utan andra spelare som varit aktuella, men vi måste också se efter vår ekonomi i klubben.

Hur mycket har ni diskuterat den här rollen?

- Det har inte varit så mycket i slutändan. Det har varit mycket med VM. Vi satte oss ner innan jag skrev på hur det skulle fungera, sedan kommer vi nu ha diskussioner hur jag går in i rollen och hur snabbt det går.

Kan det gå lite snabbare för dig att gå in i rollen med tanke på att klubbdirektören Mats-Ola Schulze är sjuksriven?

- Det kan nog mycket väl bli så. Som jag sa på presskonferensen (i januari) så kommer jag gå in i rollen från dag ett. Det är fokus på spelaren Andreas, men att jag kommer vara delaktig i olika saker för att komma in i rollen.