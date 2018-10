Granqvist stolt efter avancemanget - vill se fler värvningar till HIF: "Ska försöka få in mer spets"

Det oavgjorda resultatet mellan Landskrona Bois och AFC Eskilstuna gör att Helsingborg nästa år spelar allsvensk fotboll. Andreas Granqvist, lagkapten i HIF och i landslaget, följde nervöst slutet av matchen.

- Vi satt några av de äldre grabbarna och spelade lite kort och hade det på i bakgrunden. Det var ganska nervöst sista tio minuterna, de hade ett ganska bra läge, nästan öppet mål, som de missade och sedan hade ett friläge i slutet. Det var nervöst men skönt att de höll undan, säger han till Fotbollskanalen.

Glädjen och stoltheten går inte att ta miste på.

- Det känns fantastiskt. Det var mitt mål när jag flyttade hem att jag skulle vara med och spela upp HIF i allsvenskan så det känns otroligt skönt att redan ha det klart med tre omgångar kvar, det känns grymt och jag är otroligt glad och stolt över laget och hela föreningen. Och våra fans är nog otroligt stolta över oss. Det känns fantastiskt.

Och så fick ni hjälp av Bois också.

- Ja, men de försökte nog mer hjälpa sig själva, de hade ju sista chansen i dag men det är klart att vi är tacksamma för deras poäng i dag. Men jag tror att vi hade löst det på egen hand annars. Men det är klart att det känns bra att Bois löste det för oss.

Till Aftonbladet säger lagkamrat Darijan Bojanic att han tror att Skåneklubben kan bli ett topplag tämligen omgående. Andreas Granqvist sticker inte ut hakan på samma sätt.

- Haha, jag håller en lite lägre profil. Vår största målsättning nu är svår att börja snacka om nu när vi har tre omgångar kvar och inte riktigt har satt truppen inför nästa säsong. Den tydliga målsättningen nästa år är att vi ska vara kvar i allsvenskan, men vilken position det kommer vi medialt att gå ut med lite senare.

Stora namn som just Granqvist, Rasmus Jönsson, Alexander Farnerud och Wanderson har redan anslutit, men den kommande sportchefen Granqvist vill se fler förstärkningar

- Vi vet vilket organisation vi kan bygga upp nu och vilken trupp vi kan få. Vi ska försöka få in lite mer spets i truppen så att vi kan vara med och konkurrera på ett bra sätt. Det är för tidigt för mig att stå och prata om hur exakt det kommer att se ut men vi ska göra vårt bästa för att ha ett bra lag inför nästa år.

Och du är sugen på att fortsätta?

- Ja, absolut, det är svårt att säga något annat när vi står här med laget och allihop och är otroligt glada och stolta. Vi har gjort något under en lång period som lett till att vi är klara för allsvenskan. Just nu är det ingenting annat som är på min lista, men man vet aldrig vad som händer, men just nu är det bara HIF som gäller.