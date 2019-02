Hade intresse från utlandet - stannar i Göteborg: "Ska vara en ekonomisk och social fördel om man ska flytta"

I november stod det klart att Emil Wahlström inte skulle få förlängt kontrakt med Häcken. Därmed lämnade mittbacken klubben efter 16 år och över 300 A-lagsmatcher.

Under söndagen presenterades Wahlström för sin nya klubb - Gais. 31-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med Göteborgsklubben.

- Det känns bra. Det har gått lite över en månad här där jag har letat klubb och kollat runt och så. Jag har haft kontakt med Bosko (Orovic, tränare/sportchef) hela den tiden så jag har vetat om deras intresse. Så det har varit ett bra alternativ för min del, i och med att de verkligen vill ha mig och det känns som att jag kan bidra där. Och sedan med familjen passar det bra att bo kvar i stan och hela den biten med det sociala, säger Wahlström till Fotbollskanalen.

Har det varit viktigt att vara kvar i Göteborg, hur stor parameter har det varit när du kollat runt?

- Framförallt om man ska flytta någonstans så är det ju viktigt att det ska fungera med familjen. Jag har en flickvän som är gravid och ska föda om några månader, och det är klart att det är en jätteviktig del. Jag är inte i den åldern där man kan dra iväg på vad som helst och testa saker. Man vill ändå att saker ska fungera runtomkring också. Var man än flyttar och vad man än hade bestämt sig för så är det klart att det är en viktig del som spelar in att det ska fungera i livet.

Även Örgryte visade intresse för Wahlström, men det var i slutändan inte aktuellt med en flytt till klubben.

- Öis snackade jag med i december egentligen. Efter det har jag inte pratat med Öis egentligen, mer på omvägar. Och jag har inte pratat med deras tränare. Jag hade kontakt med Björck (Fredrik, assisterande tränare) som inte blev kvar heller. Så jag tror att de var intresserade av att få dit mig, sedan hade de inte plats i trupp och budget för att kunna lösa det, som jag uppfattade det. Den sista månaden så har inte det varit ett konkret alternativ egentligen, säger Wahlström, som även hade intresse från annat håll.

- Det har kommit lite från utlandet. Olika länder, Island, Finland, Skottland, Litauen och lite så. Men återigen, ska man flytta och den biten så ska det också fungera. Det ska vara en ekonomisk fördel att flytta och det ska vara socialt bra i och med att man ska ha barn och allt runtomkring. Det har väl gjort att Gais som helhet i slutändan kändes som det bästa alternativet.

När det stod klart att Wahlström skulle lämna Häcken uttryckte han en stor besvikelse. Den besvikelsen ligger kvar hos 31-åringen.

- Jag har väl varit ganska tydlig med att klubben och alla spelare, alla personer jag har jobbat med där, jag tycker väldigt mycket om alla människor där egentligen. Och jag älskar klubben i sig, och det kommer jag alltid att göra. Jag har varit där så länge. Sedan kan man väl säga att de som tar besluten, och Sonny som har valt att ta beslutet att inte jag ska få vara kvar, den besvikelsen tror jag inte kommer att försvinna. Och den besvikelsen kommer nog att ligga med mig, efter att ha lagt hela sin karriär där så tyckte väl jag att jag med vad jag presterat och bidragit med var värd att få vara kvar och inte välja att värva in en massa spelare utifrån. Men det beslutet ligger ju enskilt där, det har ju inte med mina känslor för klubben och spelare och de som jobbar runt klubben att göra. Utan de känslorna kommer jag alltid att ha med mig, det kommer att vara mina vänner hela livet. Sedan betyder det inte att jag kommer att vara jätteglad och positiv till alla människor, så är det ju. Så är ju livet.

Den sista säsongen i Häcken blev det åtta matcher från start och fem inhopp. I Gais är Wahlström inställd på en betydligt större roll.

- Det är klart att det blir en skillnad. Jag kommer till Gais och Bosko ville verkligen ha mig. Han vill ha mig som en stabil kugge i laget. I Häcken de senaste åren har det ju varit... I och med att jag varit i klubben så länge har jag ju varit en del av klubben och laget i truppen. Sedan är det klart att Häcken har ju en annan budget och Sonny (Karlsson, sportchef) har ju valt att värva väldigt många mittbackar de senaste åren. Så det har varit lite flängigt med speltid, så har det ju varit. I Gais blir det en lite mindre trupp, så där förväntar jag mig en större roll. Och det är väl det som de vill att jag ska ta också. Sedan är det alltid en konkurrenssituation, så är det ju i alla lag, säger mittbacken.

På tisdag gör Wahlström sin första träning för Gais. Och på lördag drar tävlingssäsongen igång med svenska cupen och mötet med Örebro. För Emil Wahlström kan det dock dröja ett litet tag innan han kliver in i fullt matchspel.

- För min del blir det att vänja kroppen vid fotbollsträningar här i början och utgå från det och vara realistisk hur det känns i kroppen, säger han.

Du känner inte att det är realistiskt att gå in i cupen och spela direkt här nästa helg utan du behöver lite tid?

- Utifrån den erfarenhet man har så är det viktigt att komma in i fotbollsträningen och vänja kroppen vid belastning och inte ha någon hybris. Sedan får man se hur det känns, vi får ha en dialog med fysteamet och tränarteamet hur det känns. Men samtidigt vara realistisk, det handlar ju om att komma i bra form och kunna bidra under lång tid och inte bara så snabbt som möjligt och riskera att det blir hack i träning och matcher istället. Det blir en process man får diskutera, egentligen varje dag.