Hamad: "Vi spelare har inte känt oss trygga"

Örebro SK meddelade under fredagen att man sparkar tränaren Joel Cedergren, efter en omgång av superettan 2022. Cedergren hämtades in under vintern med förhoppningarna om att han skulle leda laget tillbaka till allsvenskan - men allt slutade i en krock. Bland annat fick han inte med sig spelartruppen i tankarna om bästa vägen till framgång.

Lagkaptenen Jiloan Hamad känner med Cedergren, men backar klubbens beslut om att göra sig av med tränaren och satsa på fotbollschefen Axel Kjäll som ersättare året ut. Han upplever att Cedergrens sätt att leda legat inte varit optimalt för att skapa en miljö som kan maximera lagets chanser att ta hem trepoängare.

- Det är klart att det är tråkigt. Jag gillar Joel som människa, det gör vi alla. Men det var en tuff försäsong och vi har fått en dålig start. Vi har inte fått ihop det. Det truppen och han har velat har inte gått i linje med varandra, säger Hamad och fortsätter:

- Det här är ett modigt beslut av klubben att gå in så tidigt. Det visar någon form av styrka. Det är inte optimalt, för det har rekryterats en tränare som det tar slut med tidigt men med tanke på hur allt sett ut och hur truppen känt sig så tror jag att det kommer bli bra fortsättningsvis.

Han utvecklar:

- Det finns säkert många som kan tycka att det är tidigt men försäsongen har varit lång och ibland fungerar inte saker och ting. Det är tråkigt, för Joel är en fin människa, men hans tankar låg inte i linje med det klubben ville.

En frustration över utebliven utveckling har byggts upp i spelartruppen.

- Vi har känt att vi inte fått ut det som vi velat av truppen som vi har. Vi har inte känt oss trygga i spelet. Det är klart att det tar tid att bygga saker, men det har varit tufft för oss. Det har känts som om att vi inte vetat hur vi ska agera. Vi har hela tiden fått jaga ikapp och vi är ganska långt ifrån där vi hade velat vara.

- Joel hade en vision om hur han skulle göra på lång sikt och i den processen skiljde sig saker kring hur vi spelare upplevde det. All respekt till Joel för sättet som han hanterat de här sista veckorna. Där ska han ha en stor eloge. Det är en väldigt fin människa.

Spelartruppen har varit delaktig i klubbledningens diskussioner den senaste tiden om vad som är bästa vägen framåt.

- Vi har haft en del möten som lag och klubben har sett på träningar och i matcher att saker inte klickat. Klubben har förstått att vi spelare inte varit glada, att vi inte haft det det där "goet". Nu har Axel hela truppens förtroende. Han känner oss alla och han ser något i varenda spelare, han vet hur han kan få ut det bästa av alla. Vi har ett jättestort förtroende för honom. Vi spelare står bakom beslutet att satsa på Axel igen.

- Nu är det upp till oss spelare och Axel att vända på det här. Vi är dedikerade. Och det kommer bli en fin säsong. Vi är redo. Nu vill vi bara köra.

Ja, för trots den tunga starten har Hamad stora förhoppningar om att 2022 blir ett bra år för klubben.

- Ibland fungerar inte förhållandet och jag känner att det är starkt av klubben att fatta det här beslutet så tidigt. De tänker inte på hur det kommer se ut utåt, de gör det som är bäst för klubben.

Känner ni spelare något ansvar, någon skuld, i att det blev så här?

- Det kanske är olika, men jag gör det. Det här kommer få sina konsekvenser. Dels för oss som lag och dels för honom. Jag ser alltid till människan först och jag känner en sorts sympati. Jag har så klart ställt mig frågan: "Hade vi spelare kunnat göra det bättre?". Man klandrar sig själv lite. Men vi måste samtidigt känna att vi har de bästa förutsättningarna för att göra resultat och det är inte alla tränare som det klickar med. Så det är blandat.