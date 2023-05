HIF-reaktionen på skandalscenerna i derbyt: "Vad ska jag säga?"

Tidigare under matchen kastades föremål in på planen och en bengal skickades mellan Bois- och Helsingborgsklacken i halvtid. HIF-tränaren Stuart Baxter var efteråt besviken över scenerna på läktarplats.

- Vi får hantera problem som inte vår idrott förvållar. Jag tycker inte om att höra att folk blir mordhotade på sociala medier för att de förlorar en match, jag tycker inte om apljud mot mörkhyade spelare - det är samhällsproblem som vi får hantera. Vi som är tränare får sitta i omklädningsrummet och hantera problem som inte är fotbollsproblem. Vi har gott om fotbollsproblem så jag hade önskat att lägga all min energi på det, säger Stuart Baxter sarkastiskt.

- Men samhällsproblemen har jag inte patentlösning på så jag ger mig inte in på det. Men jag tycker att det bara är synd att vi får sitta där i omklädningsrummet.

Hur kändes det under matchen? - Jag tycker att det var härligt, stämningen var bra. Jag vet inte om de höll på att bråka med varandra men jag tycker att stämningen var bra.

- Det var rätt skönt eftersom vi hade fått in kvitteringen. Från att ha suttit i omklädningsrummet sju minuter tidigare och haft lite en känsla av negativitet - eftersom vi låg under - till att gå in där och precis ha gjort ett mål. Det var som att vi fick två halvlekar (halvtidsvilor) med två olika resultat. Den andra gången var det betydligt skönare, säger Widell och tillägger att han hellre hade fortsatt spela efter kvitteringen.