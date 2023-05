Skånederbyt avbröts - efter oroligheter

Landskrona Bois och Helsingborgs IF gjorde under tisdagen upp i ett Skånederby på Landskrona IP i superettan. Då uppstod det oroligheter under matchen.

I första halvlek kastades föremål mot planen, och i halvtid kastades pyroteknik. Andra halvlek kom igång som planerat, men efter Landskronas kvittering till 1-1, så uppstod nya oroligheter och matchen bröts, vilket gjorde att spelarna lämnade planen.

Efter ett matchmöte kom besked om att matchen skulle återupptas, vilket den också gjorde klockan 20.40 under tisdagskvällen.

- Vi har gått igenom det som inträffade, dels i halvtid och dels i minut 54. I halvlek hade vi en incident med utskjutande pyroteknik bakom läktare och även kastade bengaler. Jag tror sedan att alla uppfattade att det i minut 54 var en utskjutande fyrverkeripjäs, som landade in på planen, sa matchdelegaten Per Eliasson till Discovery+, innan matchen drog igång igen, och fortsatte:

- Det är oerhört allvarligt. Om det här träffar någon människa får vi oerhörda skador på de personerna som drabbas, och det kan vara spelare, ledare eller vår publik.

Vid en ny incident kunde matchen spelats klart på onsdag.

- Om det kommer en ytterligare utskjutande pyroteknisk pjäs, banger eller liknande, så kommer matchen att avbrytas, sa Eliasson.

- Den kommer återupptas senast i morgon (vid ytterligare en incident), så med stor sannolikhet kommer matchen då spelas klart under morgondagen, fortsatte han.

Landskrona vann i slutändan med 2-1 mot HIF, och efteråt säger HIF-tränaren Stuart Baxter följande om avbrottet:

- Vi hade precis släppt in ett mål när man var i en period där man var farlig och fick gå in och vara förbannad. Det var väldigt olyckligt. Det kanske inte är ett fotbollsproblem, utan ett samhällsproblem, säger han till Discovery+.