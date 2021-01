HIF:s besked: Målvakt blir borta i veckor - skadad på nytt

Under sommaren 2019, mot Sirius, skadade Helsingsborgs målvakt Kalle Joelsson sitt knä illa. Trots det fick han förlängt under hösten, och under fjolåret skulle han jobba sig tillbaka. I augusti tvingades han till en operation, och efter det bröt han fingret.

Det blev bara en match under 2020. Nu har HIF kört igång med försäsongsträningen, och under onsdagen meddelade HIF att Joelsson åkt på en ny skada. I slutet av förra veckan avbröt målvakten fotbollsträningen med smärtor i knät.

- Magnetkameraundersökning är gjord och konsekvensen av resultatet är att vi så snart det finns möjlighet behöver göra ett litet titthålsingrepp i knät. Konvalescens efter ingreppet är tre till fyra veckor, säger lagläkare Harald Roos till klubbens hemsida.

Joelssons kontrakt med HIF går ut i november 2021.