Klart: Crona förlänger med J-Södra: "Jag tror på föreningen"

Sebastian Crona stannar i Jönköpings Södra. Under onsdagen meddelade klubben att mittfältaren har skrivit på ett nytt treårskontrakt. - Det känns fantastiskt bra, säger 28-åringen till JP .

2018 lämnade Sebastian Crona Östers IF för spel med Jönköpings Södra. Under onsdagen meddelade J-Södra, under en presskonferens, att mittfältaren har skrivit på ett nytt avtal som gäller över säsongen 2022.

- Det känns fantastiskt bra. Jag tror på föreningen, tror på Andreas Brännström som tränare och jag tycker att vi har fantastiska fans, säger Crona till Jönköpings-Posten.

På frågan om det var givet att förlänga med J-Södra svarar 28-åringen följande:

- Nej, det var väl aldrig givet att jag skulle stanna. Men jag har haft bra diskussioner med J-Södra och med Brännström och det blev det här till slut. Jag är väldigt nöjd över att det blev så och jag ser fram emot de kommande åren.

Årets superetta slutade på ett bittert sätt för J-Södra. I den sista omgången, i sista sparken, tappade smålänningarna en 2-1-ledning hemma mot Brommapojkarna. Det oavgjorda resultatet innebar att J-Södra tappade kvalplatsen till allsvenskan, en plats som i stället Brage knep.