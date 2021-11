Missräkning för HIF - gick miste om att säkra allsvenskt kval

Hoppet om direktavancemang till allsvenskan levde fortfarande för Helsingborgs IF inför den näst sista omgången i superettan. Seger var ett måste borta mot Örgryte IS - samtidigt som Gif Sundsvall behövde förlorade hemma mot Östers IF.

HIF fick en drömstart på Gamla Ullevi när Anthony van den Hurk gav gästerna ledningen redan i den första matchminuten, då forwarden läckert klackade in bollen i mål från nära håll. Ett 0-1-resultat som stod sig till halvtidsvilan.

Matchbilden var jämn efter paus och lagen turades om att skapa målchanser. Anthony van den Hurk hade tidigt en bra chans att utöka ledningen, och kort därefter testade Hampus Dahlqvist Anders Lindegaard i HIF-målet.

Örgryte tog över spelet mer och mer ju längre matchen led, och med drygt 20 minuter kvar att spela kom utdelningen. Inhopparen Anton Andreasson nådde högst på ett inlägg och kunde nicka in 1-1.

ÖIS tryckte på för ett ledningsmål i slutskedet av matchen och var nära att hitta nät flera gånger om. Men gästerna höll undan och matchen slutade 1-1 - ett poängtapp som Adam Kaied var besviken över.

- Det var en tuff match med tanke på hur gräsmattan såg ut, det var jobbigt att springa. Jag tyckte att vi kämpade på bra i andra halvlek men vi fick inte in bollen och i stället gjorde de mål. Vi försökte, men det blev inte av, säger HIF-spelaren till Discovery+ efter matchen.

Det oavgjorda resultatet gör att Helsingborg ligger kvar på den allsvenskan kvalplatsen med 47 poäng, fem fler än Trelleborg och Norrby strax bakom som båda har en match mindre spelad. Kvalplatsen är inte säkrad för HIF i nuläget, med andra ord - samtidigt som chansen till direktuppflyttning till allsvenskan nu är körd.

Helsingborg har dock fortfarande den allsvenska kvalplatsen i egna händer.

- Just nu tänker jag bara på att vi ska vinna nästa match och sen får vi ta det därifrån, säger Adam Kaied till Discovery+.

I sista omgången väntar ett hemmamöte med Västerås för HIF:s del.