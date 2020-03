Norrby-anställd coronavirus-testad - alla träningar ställs in

Coronaviruset har brutit ut i Sverige och på flera andra håll i världen. Den svenska regeringen tog under onsdagen ett beslut om att allmänna sammankomster med mer än 500 personer tills vidare inte bör hållas, samtidigt som Svenska Fotbollförbundet gav besked om att bland annat helgens cupmatcher kommer att spelas inför tomma läktare. Beslutet gäller tills vidare och om inget annat meddelas blir det även tomma läktare framöver i svensk fotboll.

Nu meddelar Norrby att en klubbanställd har testats för coronavirus, då en närstående till den anställde har testats positivt för viruset. Därmed har föreningen nu ställt in alla träningar tills vidare, som en försiktighetsåtgärd.

"Efter att Norrby IF i dag har mottagit information om att en anställds anhörig testats positivt för COVID-19 (Coronaviruset) tar vi med den vetskapen vårt samhällsansvar. Som en försiktighetsåtgärd väljer vi nu därför att ta det säkra före det osäkra. Det innebär att Norrby IF i dag har beslutat att samtliga av föreningens träningar ställs in tills vidare. Den anställde i fråga har i dag genomfört en provtagning för viruset och inväntar nu svar", skriver superettan-klubben på sin hemsida.

Ännu är det därmed oklart om den Norrby-anställde har blivit smittad av viruset.