Officiellt: AFC värvar Ljungberg: "Mycket erfarenhet"

AFC Eskilstuna spetsade under onsdagen truppen ytterligare med Christian Ljungberg, som senast ansluter från en sejour i Östers IF. Ljungberg, som även har en bakgrund i Ängelholms FF och Gefle IF, tillhörde Smålandsklubben i ett och ett halvt år, men har nu skrivit på ett avtal över två år med Eskilstuna-klubben, som i fjol ramlade ner i superettan.

- Det känns jättebra. Det enda man vill som fotbollsspelare är att spela på fotboll och ha en tränare som tror på en. Det känns oerhört inspirerande att komma hit och hjälpa laget till goda resultat, säger Ljungberg i en kommentar på föreningens hemsida.

AFC-tränaren Özcan Melkemichel om nyförvärvet:

- Det är en centralmittfältare som vi har sökt länge nu. Han har mycket erfarenhet från superettan. En duktig fotbollsspelare som är en tvåvägsspelare kan man säga.