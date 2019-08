Officiellt: Bajen lånar ut brasseback till Frej: "Prioriterar hans speltid"

Hammarby lånar ut Jean Carlos de Brito till samarbetsklubben Frej. Men Bajen kan inte kalla tillbaka brassen under hösten. - Han har fått lite för lite speltid under våren, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson.

Under torsdagen kom uppgifter från sajten Fotboll Sthlm om att Hammarby var på väg att låna ut vänsterbacken Jean Carlos de Brito till Frej i superettan.

På fredagen blev också det hela officiellt.

- Under hösten prioriterar vi hans matchtid. Han har fått lite för lite speltid under våren och vi har en oerhört stor tro på honom som fotbollsspelare och här får han en möjlighet till regelbunden matchning så att han sedan kan kliva in stärkt till 2020 med Hammarby igen, säger sportchefen Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Noterbart är att Hammarby inte kan kalla tillbaka de Brito från lånet i Frej under hösten, som man göra med många andra spelare som får speltid i Täbylaget. Detta då brassen inte har svenskt medborgarskap och därmed inte räknas under det samarbetsavtal som gör att spelare kan byta klubb mellan Hammarby och Frej under säsongen.

Under årets säsong har de Brito gjort en start och två inhopp i allsvenskan för Hammarby.