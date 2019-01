Officiellt: Dalkurd presenterar ny huvudtränare

Dalkurd gjorde i fjol föreningens första säsong någonsin i allsvenskan. Azrudin Valentic kom inför säsongen in som ny huvudtränare, men fick under våren sparken och in kom i stället senare Johan Sandahl som ny huvudtränare i klubben. Han lyckades dock inte rädda ett nytt kontrakt och klubben blev degraderad till superettan. Nyligen kom rapporter om att Paul Olausson kan bli ny tränare i Dalkurd - och i dag blev det klart.

Dalkurd meddelade under fredagskvällen att Olausson är klar som ny huvudtränare i klubben med ett kontrakt över tre år. Han kommer närmast från en roll som assisterande tränare i norska Kongsvinger.

- Känslan är bra. Det är jätteskönt att vara på plats först och främst. Det har varit en utdragen historia men nu är det skönt att äntligen vara här. Men det är klart att man behöver tid att lära känna allihop och att få ett intryck av vilka alla är, deras färdigheter, deras personligheter och så vidare. Men det var ett jätteskönt intryck att ha fått göra den första träningen, säger Olausson i en kommentar på föreningens hemsida.

- Man märker att det finns en hel del kvalitet i gruppen sedan tidigare. Sen har vi ju en hel del provspelare här, så gruppen är inte satt än. Men det är upp till Adil och oss övriga att försöka få en så bra trupp som möjligt. Men innan vi kan göra det så gäller det för mig att stifta bekantskap med befintliga spelare och se på vilka positioner vi behöver förstärka på. Jag fick ett bra intryck efter den första träningen och det var ett skapligt tempo. Det är bra killar och det ska bli kul att jobba med dem, fortsätter han.



Olausson har även meriter från en karriär som spelare i bland annat IK Arvika och i Kongsvinger, men sadlade efter spelarkarriären om till tränare och har, utöver i Kongsvinger, även haft uppdrag i Varbergs Bois som assisterande tränare