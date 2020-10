Officiellt: Dalkurd tar in Eddahri: "Dagsformen är så bra den kan vara"

Omar Eddahri, 30, har en bakgrund i såväl AFC Eskilstuna, Akropolis IF, Djurgårdens IF och Gif Sundsvall. Men sedan årsskiftet har han varit klubblös.

Men nu står det klart att Eddahri har hittat en ny klubbadress.

Dalkurd meddelar nämligen på fredagseftermiddagen att 30-åringen skrivit på ett korttidskontrakt som sträcker sig över årets säsong. Detta efter att lånet från MFF, Patriot Sejdiu, ådragit sig en skada som håller honom borta resten av säsongen.

- Det känns kul att vara här. Det var en lång dag i onsdags, då det var sista dagen för kontraktslösa spelare att skriva på för en klubb. Efter några samtal med Gazmend (Bahtir) så löste sig allt till slut så det är skönt att vara här, säger han till Dalkurds hemsida, och tillägger:

- Dagsformen är så bra den kan vara, med tanke på att jag inte har spelat matcher på ett tag. Jag har hållit igång med min moderklubb Sundbybergs IK och även med Vasalund, som jag har spelat för tidigare. Så formen är bra. Det är bara lite matcher som saknas.

Dalkurds sportchef Bahtiri:

Vi är väldigt nöjda med att få in Omar i laget. Efter beskedet om Patriots skada var vi tvungna att agera för att få in en ersättare och Eddahri passar in väl i den profilen vi eftersökte. I Omar får vi in en väldigt duktig spelare, som är skicklig offensivt och som förhoppningsvis kan hjälpa oss att producera mål framåt.