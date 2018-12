Officiellt: Gais lånar mittfältare från Elfsborg: "Kapacitet att bli en av supportrarnas favoritspelare"

Rasmus Rosenqvist var under förra våren utlånad till dåvarande superettanklubben Helsingsborgs IF från Elfsborg. Där fick mittfältaren det inte riktigt att lyfta och det blev bara tre framträdanden för honom i HIF. Under sommaren vände han tillbaka till Boråslaget, där speltiden också uteblev. Nu står det klart att mittfältaren lånas ut igen - den här gången till Gais. Göteborgsklubben meddelar att Rosenqvist kommer att förstärka laget under hela nästa säsong.

- Rasmus är en central mittfältare med stor potential och som är otroligt motiverad att ta nästa steg. Kan vi hjälpa honom att göra det så har han kapacitet att bli en av supportrarnas favoritspelare, säger Gaistränaren Bosko Orovic i en kommentar på klubbens hemsida.

Ramus Rosenqvist har kontrakt med Elfsborg till och med säsongen 2020.