Officiellt: Hansson lånas ut till BP: "Hoppas det blir ett riktigt bra år"

Djurgårdens Marcus Hansson var ifjol utlånad till Frej i superettan. Nu står det klart att han även nästa säsong kommer att spela i Sveriges näst högsta division. Djurgården och Brommapojkarna meddelar båda två att Hansson kommer att spela i BP nästa säsong.

- Det blir kul att få spela för Robban (Björknesjö, manager i BP) igen som jag hade i IK Frej och det blir förhoppningsvis mycket speltid för mig i BP. I övrigt önskar jag DIF-spelarna och ledarna lycka till inför säsongen som kommer och hoppas att det blir ett riktigt bra år för laget. Jag kommer att vara på plats på Tele2 Arena för att kolla matcherna, säger han i en kommentar på Djurgårdens hemsida.

Hansson har ett år kvar på sitt kontrakt och det innebär att hans tid i Dif nu är över.

- Eftersom vi lånar ut honom under resterande delen av året innebär det att det blir ett avslut för Marcus så därför vill vi rikta ett stort tack för hans insatser i Djurgården och önska ett stort lycka till framöver, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson i en kommentar på Dif:s hemsida.

