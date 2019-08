Officiellt: Lämnade i vintras - nu återvänder Fransson till Öis

Kevin Fransson lämnade Örgryte för spel i Parmas U19-lag i februari. Men efter bara ett par månader i klubben står det nu klart att 18-åringen återvänder till Öis.

Däremot är Fransson inte spelklar för A-laget resterande del av säsongen. I stället kommer backen att matchas i Öis P19-lag.

- Efter en rätt lång tids diskussioner med Parma insåg vi under helgen att det förmodligen inte kommer gå att hitta en långsiktig lösning på denna situation just nu. Det fanns flera olika intressenter och där diskussionerna sinsemellan emellanåt strandade. Vi känner att vi i ÖIS har gjort allt för att hitta en så smidig lösning för alla parter som möjligt. När det väl kom ner till krita var det den här lösningen som tillslut var enklast och bäst. Kevin återvänder till ÖIS, vi får möjlighet att vidareutbilda en av vår egna, han kommer träna med a-laget och kunna spela matcher för P19 under hösten. Vi kommer att fortsätta diskussionerna under hösten med att försöka hitta en långsiktig lösning, säger Öis klubbchef Niklas Allbäck i en kommentar.

Fransson själv:

- Det är verkligen jätteskönt att vara hemma igen. Det är en helt annan trygghet att vara tillbaka på ÖIS-gården där man känner alla och kan snacka med alla. Jag gillar den familjära stämningen som är här. Träningarna med a-laget har känts väldigt bra och utvecklar mig som spelare. Sen är det bara att kämpa på så bra som möjligt i matcherna med P19 och göra mig redo för nästa säsong, förhoppningsvis i Allsvenskan.