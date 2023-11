Officiellt: Landgren lämnar HIF - lägger skorna på hyllan

Andreas Landgren, 34, är fostrad i Helsingborgs IF och har tillhört klubben under stora delar av sin karriär. Under senaste åren har det däremot inte blivit så mycket speltid, och under tisdagen meddelar Skåneklubben att parterna går skilda vägar vid avtalets slut.

Landgren lägger nu skorna på hyllan.

- Beslutet grundar sig i en kombination av saker. Mitt avtal löper ut, min digra skadehistorik, begränsat med speltid sista tiden och att jag känner att det är ett bra läge för mig att satsa helhjärtat på min civila karriär. Det är såklart vemodigt och tungt att ta ett sådant beslut men det känns ganska naturligt att ta detta steget nu. Jag hade såklart önskat att jag kunde varit med och bidragit mer på planen än jag varit senaste tiden men sett till min skadehistorik är jag ändå glad att jag kunnat vara aktiv på elitnivå fram till 35 års ålder, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Det har varit många fina men också en del tunga minnen med degraderingarna från allsvenskan till exempel. Cupfinalen 2006 där jag fick komma in och firandet därefter var fantastiskt. Europaspelet 2007/08, derbyna man spelat genom åren samt avancemanget mot Halmstad 2021 var euforiskt sett till att det inte var speciellt många som trodde på oss. Fotbollen har gett mig många fina upplevelser, nya kontakter och lärdomar som jag kommer ha med mig hela livet. Sett till att fotbollslivet varat i drygt 30 år finns det många jag vill rikta ett tack till: tränare, lagkamrater, supportrar och inte minst familjen som har funnits där i vått och torrt. Det är sorgligt att jag snart gjort min sista dag som HIF-spelare men jag ser tillbaka på min tid med väldigt mycket stolthet och hoppas jag varit en förebild för kommande generationer som ska bära klubben mot nya framgångar.

Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF:

- "Lange" är en Helsingborgskille från en HIF-familj som alltid representerat sin förening med stolthet. Han har haft en fin karriär och varit en stor förebild för många såväl i akademin som i seniortruppen genom åren. Vi kan inte nog tacka honom för insatserna i den rödblåa tröjan.

Totalt sett blev det 286 matcher för Landgren i HIF-tröjan, samtidigt som han var med och tog ett cupguld 2006. Han blev även utsedd till årets HIF:are under 2015.

Vidare spelade han även i Udinese, Willem II, Fredrikstad och Halmstads BK.

HIF slutade i år på tolfte plats i superettan.