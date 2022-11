Officiellt: Lind avgår efter fiaskot med Norrby

Efter att ha varit nära uppflyttning till allsvenskan i fjol var förväntningarna stora på Norrby inför årets säsong. Boråslaget svarade dock för ett stort fiasko, och efter 30 omgångar stod det klart att man hade degraderats från superettan.

Nu väljer huvudtränaren Mak Lind att lämna sitt uppdrag. I ett pressmeddelande meddelar Norrby att 34-åringen själv har valt att säga upp sitt avtal med klubben.

- Det har varit väldigt tufft att fatta det här beslutet med tanke på de känslorna man har för den här föreningen. Norrby IF har känts som ett andra hem för mig, säger Lind till klubbens hemsida och fortsätter:

- Det är jättesvårt att säga att man är stolt när man precis åkt ur. Planen var ju egentligen att vara kvar här längre. Men jag ändå känna en stolthet över saker vi gjort tillsammans under min tid här. Föreningen har vuxit och tagit stora kliv, vi hade etablerat oss på elitnivå och fick respekt från fotbollssverige. Under 2021 spelade vi en väldigt attraktiv och härlig fotboll som var ytterst nära att resultera i en allsvensk kvalplats. Det finns så många fina minnen och relationer man skapat med människor i föreningen. Men det som är tråkigt blir ju avslutet, dels att vi åker vi ur och att jag nu kommit fram till det här beslutet. Jag har verkligen gjort allt jag kunnat för Norrby IF. Det känns väldigt vemodigt, helt klart.

Klubbchef David Kryssman om skilsmässan:

- Vi har jobbat ihop sedan slutet av 2017. Det har varit fem väldigt händelserika år där vi tillsammans har kämpat väldigt hårt för Norrby IF. Nu blev det tyvärr ett tråkigt avslut. Men Mak har gjort väldigt många bra saker och föreningen har växt och tagit stora kliv under hans tid som tränare. Jag är tacksam för att fått lära honom under de här åren.

Lasse Nilsson, sportchef i Norrby, ger sin syn på Mak Linds beslut:

- Jag instämmer med David, och det är alltid tråkigt att skiljas från människor man tycker om, men samtidigt är det en del av fotbollen. Nu går vi in i en renoveringsfas och en ny tid kring A-laget och då faller det sig naturligt att vi får in i en ny kraft i ledarstaben.

Mak Lind basade över Norrby i fem säsonger.