Officiellt: Örgryte värvar anfallare från konkurrent

Örgryte IS är med i toppstriden i superettan och jagar uppflyttning till allsvenskan. Tidigare under torsdagen stod det klart att anfallaren Gustav Ludwigson lämnar föreningen efter säsongens slut för spel i Hammarby och nu meddelar Öis att en ny anfallare kommer in.

Göteborgsklubben meddelar att 22-årige anfallaren Melvin Frithzell ansluter till klubben från seriekonkurrenten IK Frej. Anfallaren har skrivit på ett avtal över den här säsongen, men med en option på förlängning med ett år.

- Det känns fantastiskt. Jag har längtat länge efter att få representera en sådan här anrik förening som Öis är. Jag har aldrig spelat i en så här stor klubb som ändå Öis är. Det ska bli väldigt kul att få sätta igång med de duktiga spelarna som redan är här, säger 22-åringen i en kommentar på föreningens hemsida.

Örgryte-tränaren Thomas Askebrand om nyförvärvet:

- Melvin är en spännande spelare som för mig påminner lite om Viktor Sköld. Det är en duktig avslutare med båda fötterna. Är bra i djupled och kan spela felvänd. Dessutom jobbar han alltid hårt för laget. Han kommer att passa in bra i vårt sätt att spela.

Frithzell har Malmö FF som moderklubb, men tog sig aldrig upp i A-laget och gick i stället vidare till Kvarnby IK innan det blev spel i IFK Värnamo, FC Helsingör, Landskrona Bois och flytt inför den här säsongen till IK Frej. Frithzell gör under fredagen sin första träning med sina nya lagkamrater i Göteborg. Den här säsongen är han noterad för fem mål på 16 matcher i superettan.