Officiellt: Persson lämnar HIF - återvänder till Öster

Johan Persson, 35, har haft en lång karriär och mittfältaren har bland annat representerat Hammarby och Esbjerg.

Under de senaste säsongerna har han tillhört Helsingborgs IF. Men nu står det klart att han lämnar HIF för att återvända till Östers IF, klubben han spelade för från 2011 till 2014. Mittfältaren presenterades av Växjölaget i halvtid mellan Öster och Trelleborgs FF.

– Jag vill tacka för dessa två år. Det har varit helt fantastiskt att representera en så stor klubb som HIF. Jag vill tacka alla ledare för ett gott samarbete, alla spelare jag lärt känna och alla andra runt laget. När jag kom befann sig klubben i Superettan och trots att jag inte bidrog så mycket som jag hade velat ute på planen känns det bra att ha varit med och tagit upp HIF till Allsvenskan. Jag tror starkt på att HIF kommer göra en bra höst och hålla sig kvar i Allsvenskan. Klubben har en ljus framtid och jag önskar alla stort lycka till, säger Persson till Helsingborgs hemsida.