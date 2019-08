Officiellt: Tkalcic lämnar J-Södra - flyttar utomlands

Tidigare IFK Norrköping-spelaren Nikola Tkalcic, som tillhörde Peking mellan 2011 och 2018, skrev i maj på ett avtal med Jönköpings Södra över den här säsongen, men lämnar redan nu föreningen. Detta för flytt tillbaka till kroatiska moderklubben NK Varazdin.

- Jag har haft en bra tid här och är tacksam för den möjlighet jag fick. Jag hoppas att det skall gå bra för klubben under resterande del av året och i framtiden. På återseende, säger Tkalcic i en kommentar på klubbens hemsida.

J-Södras sportchef Andreas Jankevics berättar att Tkalcic hade möjlighet att lämna föreningen under säsongen om en sådan möjlighet skulle dyka upp.

- I den överenskommelse som vi hade med Nikola, fanns en möjlighet för en annan klubb att lösa honom, vilket NK Varazdin nu har gjort. Då han fått denna chansen i sin moderklubb vill vi bara tacka Nikola för de insatser han gjort under den gångna säsongen och önska honom lycka till i hans fortsatta karriär, säger Jankevics.

Huvudtränaren Andreas Brännström säger så här om att Tkalcic lämnar föreningen:

- Nico var beredd att komma hit för en modest lön, sett till hans tidigare erfarenheter, i ett läge där vi hade starkt behov av att få in en extra spelare i truppen. Han har under den korta tid han varit här varit här tillfört en professionalism i truppen och verkligen gjort sitt yttersta för Jönköpings Södra IF. När han nu får denna chans kan vi bara önska honom lycka till, säger Brännström.

Tkalcic gjorde i år åtta matcher i superettan.