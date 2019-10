Örgryte startar damlag: "Att bygga från grunden har varit det viktigaste för min del"

Örgryte IS hänger på trenden ute i Europa. Göteborgsklubben meddelade under måndagens medlemsmöte att föreningen från och med 2020 kommer att ha ett damlag som går in i division 4, rapporterar Göteborgs-Posten. Det är första gången någonsin som föreningen har ett seniorlag på damsidan.



- Jag tycker att det är hur naturligt som helst att vi äntligen har ett damlag och en växande flickverksamhet. Nu har vi lite logistiska utmaningar med omklädningsrum och så vidare, men det ska vi bara fixa. Jag gläds jättemycket med det här, säger säger Öis ordförande Joacim Nordh under medlemsmötet enligt GP.



Nordh avslöjade också under medlemsmötet att föreningen har fått erbjudanden om att ta över redan befintliga damlag, men att det var viktigt för föreningen att starta ett lag från grunden.



- Att bygga från grunden har varit det viktigaste för min del, nummer ett. Jag ska inte kritisera Malmö, men jag tror att det blir en väldigt kortsiktig lösning. På sikt och över tid tror jag att det är viktigare att man förtjänar det.



Malmö FF har under senaste tiden stött på hård kritik från supportrar efter besked om att klubbens ledning hoppas på ett samgående med Limhamn Bunkeflo, vilket skulle innebära att MFF bland annat får ett redan etablerat lag i damallsvenskan. Däremot ska det först tas beslut i frågan på respektive förenings extrainsatta årsmöte innan inriktningsbeslutet kan bli verklighet.