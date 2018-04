TV: AFC körde över Värnamo på hemmaplan

AFC Eskilstuna, som degraderades från allsvenskan efter förra säsongen, inledde superettan med en poäng på två matcher. I den tredje matchen, hemma mot Värnamo, kom så årets första seger. AFC dominerade och vann med 4-0.

Det började redan efter en minuts spel när Samuel Nnamani via en försvarare tryckte in 1-0. Ousmane Camara fyllde på en kvart senare när han i ett friläge gick runt målvakten och placerade in bollen.

Kadir Hodzic nickade in 3-0 tio minuter före paus och mot slutet av matchen fastställde inhopparen Aaron Zahui Bazoukou slutresultatet till 4-0.

För Värnamo var det tredje raka förlusten i superettan