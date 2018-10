TV: Falkenberg i praktiken klart för allsvenskan - skyttekungen med två mål

Hasse Eklunds Falkenberg kommer av allt att döma göra Helsingborg sällskap upp i allsvenskan nästa säsong. På söndagen besegrade Hallandslaget IFK Värnamo på hemmaplan med klara 3-0 och med två omgångar kvar att spela är laget nu sex poäng före AFC Eskilstuna som är på kvalplats. Dessutom har man fem måls bättre målskillnad.

Mot Värnamo gav den nigerianske målsprutan Chisom Egbuchulam laget ledningen redan i matchens sjätte minut efter en hörna och därefter släppte FFF aldrig greppet.

Innan den första halvtimmen var färdigspelad kom 2-0 genom Christoffer Carlsson som rullade in bollen under Värnamos målvakt Joakim Wulff. Den definitiva spiken i kistan kom sedan när 1-0-skytten Egbuchulam vinklade in 3-0 på ett inlägg med 25 minuter kvar att spela, hans 13:e mål för säsongen.

Senaste gången Falkenberg spelade i allsvenskan var 2016.

I spelaren ses höjdpunkterna från matchen.