TV: Falkenberg vände till seger i derbyt - trots tio man

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

En man mindre och underläga i Hallandsderbyt.

Då visade Falkenberg styrka och slog Varberg med 3-2 efter ett sent avgörande.

- Det är fantastiskt skönt, säger matchhjälten Erik Pärsson till C More.